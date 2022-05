Hotel Bosque del Mar

Eines der wenigen Strandhotels in Costa Rica an einem noch ruhigen Ferienort mit einigen Restaurants. Es können Ausflüge wie Fischen, Tauchen, Palo Verde Nationalpark und Bootsfahrten bei Sonnenuntergang gemacht werden. Oder erholen Sie sich im tropischen Garten mit Hängematten.

Das Hotel befindet sich direkt an der 3 km langen Playa Hermosa und 30 Fahrminuten vom Flughafen Liberia. Der Ferienort Playa Tamarindo ist 1 Stunde entfernt und nach San José sind es 4 Fahrstunden.

Das Hotel ist umgeben von einem tropischen Garten in dem sich Affen und Leguane tummeln. Das Angebot umfasst eine Bar, ein Restaurant mit lokaler und internationaler Küche direkt am Meer, einen bewachten Parkplatz, Wäscheservice, einen Swimmingpool und einen Jacuzzi. In Gehdistanz zum Hotel befinden sich weitere Restaurants.







Sport:



Verschiedene Wassersportarten werden angeboten.



Kinder: sind willkommen