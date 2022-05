Das neu eröffnete Grand Hyatt präsentiert sich durch sein erholsames Ambiente. Durch seine Lage nur wenige Schritte von der lebhaften Quinta Avenida und direkt am feinsandigen Strand bietet das Hotel eine gute Kombination zwischen Erholung in gediegener Atmosphäre und spannendem Nachtleben.

Das Design des Hotels ist inspiriert von seiner Umgebung: natürliche dekorative Elemente und ein üppiger Wintergarten aus Mangrovenbäumen ermöglichen die oasenähnliche Atmosphäre. Der Paseo, ein offener Korridor, verbindet den Hoteleingang mit dem weissen Sandstrand. Dieser ist eine Verlängerung der Quinta Avenida und bietet eine Auswahl an lokalem Kunsthandwerk direkt im Hotel. Im Paseo befinden sich ausserdem 2 Hotelrestaurants und 3 Bars und Lounges, die sich perfekt in die geschmackvolle Umgebung einfügen. Das Spa at Grand Hyatt Playa del Carmen Resort bietet Ruhe und Abgeschiedenheit. Es ist natürlichen Unterwasserhöhlen nachempfunden. Lassen Sie sich mit Gesichtsbehandlungen, Massagen und Spezialangeboten verwöhnen. Geniessen Sie das moderne Fitnesscenter sowie die Aussenpools des Hotels und den Strand. Es werden Ausflüge in die Stadt und zu nahe gelegenen Attraktionen wie Cozumel, Tulum und Chichen Itza angeboten.