Kundenfeedbacks

Grosse Costa Rica Reise Werner und Dora M. aus Würenlingen

Uns gefiel an Costa Rica, die tolle Landschaft mit den Vulkanen, die Strände und die Tier- und Pflanzenwelt. Wir reisten mit dem Mietwagen und hatten top Unterkünfte. Es war eine hervorragende Organisation. Alle Informationen, die wir während der Reise benötigt haben, waren gut sichtbar in der Knecht Reisen App. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Wir fanden es eine gute und freundliche Beratung und wir merkten, durch die vielen Tipps, dass die Reiseberater die Destination sehr gut kennen.