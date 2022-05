El Salvador Rundreisen

Klein, aber voller kultureller Sehenswürdigkeiten

Die Hochkultur der Maya

Unweit der blumengesäumten Strasse liegt die wichtigste Maya-Ruine des Landes. In Tazumal entdecken Sie auf Ihren El Salvador Reisen die grösste Maya-Pyramide des Gebietes und das einzigartige Bewässerungssystem der einstigen Hochkultur. Etwas weiter südlich von Tazumal sind die Maya-Stätten San Andrés und Joya de Cerén zu finden. Letztere wurde durch einen Vulkanausbruch verschluckt und eher zufällig entdeckt. Eine ortskundige Reiseleitung erklärt Ihnen auf Ihrer Tour alle Hintergründe und Fakten zu der Kultur und Geschichte des kleinsten Landes in Mittelamerika. Familien mit Kindern lassen sich selten einen Besuch im Freizeitpark auf dem Monte San Jacinto in der Nähe der Hauptstadt entgehen. „Klein, aber doch so gross“, so beschreiben Einheimische ihr Land El Salvador.