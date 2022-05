Kulturreisen El Salvador

Präkolumbianische Kulturreisen durch El Salvador führen Sie zum Feuerberg Ilopango, der einer der gefährlichsten Vulkane von ganz Zentralamerika ist. Um das Jahr 500 nach Christus stellte er alles in den Schatten, was bisher da gewesen war. Seine Detonation war derart gewaltig, dass sie in einem Umkreis von etwa einhundert Kilometern zahlreiche Opfer forderte. Jeder, der flüchten konnte, fand Schutz in den tiefen Lagen von Guatemala und Belize. Gäste können sich noch heute die Erinnerungen an den gewaltigen Ausbruch lebendig machen, wenn sie die Ausgrabungsstätte Joya de Cerén besuchen. Ausgegraben wurde ein komplettes präkolumbianisches Dorf der Maya, was in etwa der amerikanischen Version von Pompeji entspricht. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen individuell eine Reise zusammenstellen.