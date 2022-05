El Salvador Ferien

Ferien in El Salvador sind nicht nur reine Badeferien. Besichtigen Sie die Ruinen der Maya oder statten Sie dem Nationalmuseum mit seinen zahlreichen Schätzen einen Besuch ab. In der Hauptstadt San Salvador gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben! Die Rosario-Kathedrale sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Nur wenige Meter trennen Sie vom Botanischen Garten, welcher ebenfalls so beeindruckend wie sehenswert ist: Der Garten wurde bereits mehrfach zum schönsten im mittleren Amerika gekürt. Bei Fragen zu El Salvador Reisen stehen Ihnen unsere erfahrenen Spezialisten zur Verfügung und beantworten Ihnen diese gern.