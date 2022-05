El Dorado Casitas Royale, a Spa Resort by Karisma

Beschreibung

Einleitung Dieses traumhafte Adults-Only-Resort an der Riviera Maya verbindet Romantik und Luxus und ist somit bestens geeignet für Paare und Honeymooners. Die Gäste kommen zudem in den Genuss eines hervorragenden Gourmet All Inclusive Konzepts und Concierge Service.

Lage Das Resort liegt direkt an der Riviera Maya, ca. 5 Minuten von Puerto Morelos entfernt. Den Flughafen Cancún erreicht man in ca. 25 Fahrminuten. Der Mayakoba Golfplatz liegt ca. 10 Minuten und das Zentrum von Playa del Carmen ca. 15 Minuten entfernt.

Angebot Die moderne Hotelanlage im karibischmexikanischem Stil umfasst 14 Pools, darunter ein Salzwasserpool und zwei Spas. Die Hotelgäste werden in 13 Restaurants (mexikanische, karibische, italienische, amerikanische, asiatische und internationale Küche) mit dem Gourmet All Inclusive Konzept der Karisma Hotels verwöhnt und können im Fuentes Culinary Theatre eine Dinnershow geniessen. An 18 Bars, davon zwölf Swim-up-Bars, ist für erfrischende Getränke und Cocktails gesorgt. Tagsüber werden abwechslungsreiche Aktivitäten angeboten wie z.B. Spanisch-, Koch- oder Tanzlektionen.



Sport/Wellness inbegriffen: nicht motorisierte Wassersportarten, Beach Volleyball, Bogenschiessen, Tischtennis, Tanzlektionen, Yoga, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad

Gegen Gebühr: Crossfit, Spinning, Tennis, Zumba, Reiten, Tauchen, Hochseefischen, Spa. Wave Runners und Parasailing im El Dorado Maroma

Zimmer Alle Suiten sind mit Kingsize-Bett, Badezimmer mit Whirlpool, Haartrockner, Klimaanlage und Fernseher ausgestattet und bieten Concierge Service von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Casitas Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden und verfügen über eine Aussendusche und einen privaten Balkon. Die Swim Up Casita Suiten liegen im Parterre mit Zugang zum Lazy River. Die Beachfront Casita Suiten liegen in freistehenden Gebäuden nahe beim Meer. Die Private Pool Casita Suiten liegen in der oberen Etage und bieten einen privaten Infinity Pool auf dem Balkon. Gratis WLAN.

Kinder Nur für Erwachsene ab 18 Jahren