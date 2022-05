Dreams Tulum

Grosse Schwimmbadanlage mit Liegen und Hängematten. In der Hotelanlage gibt es eine natürliche Cenote, Geschäfte, Showtheater, Fitness- und Spacenter sowie einen grossen Kinderclub. Im Hauptrestaurant haben Sie eine reichhaltige Buffetauswahl. Für Mahlzeiten tagsüber sorgt auch die Snackbar am Strand. In fünf à la carte Restaurants werden Sie abends mit verschiedenen internationalen Spezialitäten verwöhnt. An diversen Bars werden Cocktails serviert. Sport/Wellness inbegriffen: Tennis, Fahrräder, Fitnesscenter, Volleyball, Kajak, Segeln, Windsurfen, Wasser Aerobic, Schnorchelausrüstung, Tanzlektionen, Probetauchgang. Gegen Gebühr: Tauchen, Fischen, Massagen, Spa-Behandlungen, Maya- Sauna.



Tauchen: PADI Tauchcenter



Kinder: sehr grosser Kinderclub 4-12 Jahre