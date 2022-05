Dreams Las Mareas

Das ruhig an einer Bucht gelegene, elegante Resort ist umgeben von einem schönen Strand und einer weitläufigen Gartenanlage. Gäste jeden Alters können aktive Ferien mit Wassersport und Landaktivitäten geniessen, gleichzeitig aber auch unter einem der strohgedeckten Sonnenschirme oder beim Sonnenbad an einem der Schwimmbäder entspannen.

Das Hotel befindet sich am Strand Playa El Jobo an der nordpazifischen Küste in der Nähe der nicaraguanischen Grenze. Zum Flughafen Liberia sind es ca. 1,5 Stunden und nach San José ca. 5,5 Stunden Fahrzeit. In der Nähe befindet sich der Santa Rosa Nationalpark, der zahlreiche Ausflugmöglichkeiten bietet.