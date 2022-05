Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort

Das Hotel bietet zwei eigene, kleine Sandbuchten. Das Resort setzt nicht nur auf Luxus, sondern auch auf Natur und Erlebnis. Auf dem 45'000 m2 umfassenden Grundstück gibt es Wanderwege, Sandbuchten und eine Hängebrücke. Das Hotel bietet ein Café, eine Snackbar am Strand, zwei Restaurants, zwei Schwimmbäder, Spa-Räumlichkeiten, Souvenirshop und Businesscenter. Das elegante Restaurant El Mirador bietet feine, internationale Küche. Im Playita geniessen Sie tagsüber lokale Speisen in lockerem Ambiente.







Sport/Wellness gegen Gebühr:



Touren mit Kajak, zu Pferd, mit dem Mountainbike oder am Drahtseil durch das Dschungeldach (Canopy) sowie Segeln, Surfen oder Riverrafting. Kleines Spa- Center, Yogadeck im Freien.







Kinder: sind willkommen