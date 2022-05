Ana y Jose

Dieses persönlich geführte Boutique Hotel das mit viel Liebe zum Detail eingerichtet ist begeistert durch seine schlichte Eleganz und bietet seinen Gästen das, was sie von Ferien erwarten - Strand, Natur, Ruhe und karibische Gastfreundlichkeit.

Das Hotel befindet sich ca. 125 km südlich des Cancún Flughafens und ca. 6 km von Tulums Stadtmitte entfernt. Die Archäologischen Stätten von Tulum sowie die Nationalparks von Xel-Ha und Sian Kaan befinden sich in der Nähe. Der ca. 30 Fahrminuten entfernte Strand von Akumal ist bekannt zum Schnorcheln mit grossen Wasserschildkröten

Das zentral im Palapa Stil errichtete Restaurant lädt Sie ein das knusprig frische Brot, das auf dem Holzfeuer gebacken wird als Willkommensgruss zu probieren. Von einem wohlschmeckenden, farbenfrohen Frühstück bis hin zu einem exquisiten Abendessen bei Kerzenlicht - hier bleiben keine Wünsche offen. Sie können die Mahlzeiten auch auf der Terrasse einnehmen und dabei die Meeresbrise geniessen. Beenden Sie den Tag, den Sie am herrlichen Sandstrand und am Meer verbracht haben in dem grossen, zentral gelegenen Schwimmbad.