Aguila de Osa Inn ab Osa Peninsula

Palmar Sur - Sierpe - Drake Bay

Sie werden von einem Vertreter der Lodge am Flughafen erwartet. Durch Bananenplantagen fahren Sie nach Sierpe, wo Sie auf ein Boot umsteigen. Beeindruckende Bootsfahrt auf dem Fluss mit Krokodilen, Mangroven und Vögeln bis an den Pazifik. Auf offenem Meer geht es entlang der Küste bis zum hoteleigenen Bootssteg. In der Lodge angekommen beziehen Sie Ihr Zimmer und geniessen anschliessend ein gemeinsames Mittagessen. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend wird Ihnen in der Lodge ein leckeres Abendessen serviert.



Hotel-Info: 13 Zimmer



Lage: Die Lodge liegt auf einer Klippe mit Blick auf den Fluss und die Drake Bay. Das Aguila de Osa Inn ist nur per Boot von Drake Bay aus erreichbar. Die Anreise erfolgt ab Flughafen Palmar Sur bis zur Bootsanlegestelle im Auto (15 Minuten), anschliessend per Boot zur Lodge. Die Anreise an sich ist schon ein Highlight und Sie können bereits die ersten Tiere im Urwald beobachten.



Angebot: Zur gemütlichen Unterkunft gehört ein Restaurant. Es wird viel Wert auf gute und gesunde Küche gelegt. Geniessen Sie frische Meeresfrüchte, Pasta, geschmackvoll zubereitetes Gemüse sowie tropische Früchte. Ein Fernseher und Wireless-Internet stehen den Gästen zur Verfügung. Zur Entspannung werden Massagen (gegen Gebühr) angeboten.



Sport / Aktivitäten: Die Lodge bietet ein interessantes Ausflugsprogramm. Entdecken Sie den Corcovado Nationalpark von der San Pedrillo Ranger Station aus auf verschiedenen Pfaden. Ein abenteuerlicher Ausflug führt zur Sirena Ranger Station im Nationalpark. Ausserdem werden Boots- und Reitausflüge angeboten. Die Isla de Caño ist eines der weltweit aufregendsten Tauchreviere mit einer unwahrscheinlichen Vielfalt an Meeresbewohnern. Buckelwale, Delfine, Riffhaie, Riesenmantas, Stachelrochen, Schildkröten oder Trompetenfische und sogar Walhaie können hier angetroffen werden.



Besonderes: Das Aguila de Osa Inn unterstützt die lokalen Schulen in Drake Bay. Die Lodge ist ideal für Abenteurer und Taucher, welche einen gewissen Luxus im Regenwald zu schätzen wissen.