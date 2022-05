Kundenfeedbacks

USA West mit Nationalparks auf eigene Faust Ralf J. aus Brugg

Wir bereisten den Westen der USA während sechs Wochen mit einem Camper. In guter Erinnerung bleiben uns die Wanderungen, welche wir in den eindrücklichen und wunderschönen Nationalparks unternommen haben. Besonders gefiel uns, dass je mehr man an Weite gewann, desto besser konnte man den Massen entkommen. Die Natur beeindruckte uns sehr. An der Ferienmesse besuchten wir die interessanten Vorträge und liessen uns inspirieren. Danach suchten wir an einem der Stände direkt das Gespräch mit den Mitarbeitern und kamen so mit knecht reisen in Kontakt. Wir hatten eine sehr gute Beratung direkt vor Ort an der Ferienmesse. Die Mitarbeiter waren immer sehr freundlich und aufmerksam und wir fühlten uns sehr gut aufgehoben. Vor- und auch während der Reise ist immer jemand erreichbar, was uns ein sicheres Gefühl gab. Nach der Reise wurden wir kontaktiert und knecht reisen erkundigte sich nach unseren Ferien. Wir schätzten diesen Service sehr.