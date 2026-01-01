Eisenbach - Hotel Charlott ab Eisenbach
Eisenbach - Hotel Charlott ab Eisenbach
Preis auf Anfrage
ab/bis Eisenbach
Highlights:
- Ruhige Lage für konzentrierte Saisonvorbereitung
- Ausflug nach Freiburg
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
Halbpension (Frühstück und Mittagessen)
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Kurtaxen
- knecht sportreisen Betreuung
- Vollpension CHF 27.- (Abendessen 3-4 Gangmenu)
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage