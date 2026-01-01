Oberstaufen - Hotel evviva! ab Oberstaufen
Oberstaufen - Hotel evviva! ab Oberstaufen
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Aufenthalt im Hotel evviva!
- Wunderbares Panorama
- Team-Parcours
- Super Trainingsmöglichkeiten
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
2 Übernachtungen
- Vollpension
- Trainingsmaterial
- Organisation Freundschaftsspiele
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Kurtaxen
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage