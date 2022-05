Efate Reisen

Efate erhielt ihren früheren Namen „Sandwich Insel“ von ihrem Entdecker James Cook. Gäste erreichen die Insel über den internationalen Flughafen von Vanuatus Hauptstadt, Port Vila, wo Sie zudem viele hervorragende Restaurants, Parks und farbenfrohe Märkte finden. Tagestouren, wie zum Beispiel ein Besuch in einem Cultural Village, ermöglichen Einblicke in das kulturelle Leben Vanuatus. Eine Segeltour bietet weitere bleibende Eindrücke einer traumhaften Insel mit ihren vielen tiefblauen Lagunen, die so gut wie gar nicht erschlossen sind. Unsere Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihren Traumurlaub auf dieser märchenhaften Südseeinsel.