Vanuatu Hotels

Kommen Sie nach Vanuatu, geniessen Sie melanesische Gastfreundschaft kombiniert mit kulinarischen Genüssen aus Meeresfrüchten und frisch gefangenem Fisch und lassen Sie sich von ruhigen Wellen in andere Welten entführen. So ist Vanuatu, dessen Unterkünfte von Luxusresorts wie dem „The Havannah“ auf Efate und dem auf einer Privatinsel gelegenen „Ratua Island Resort“ bis hin zu Bambushütten auf abgelegenen Inseln reichen. Hotels auf Vanuatu sind etwas ganz Besonderes, liegen sie doch weit weg vom Massentourismus. Nirgends kommen Sie dem Traum von der Südsee näher wie hier, wo Ruhesuchende und Paare auf Hochzeitsreise besonders gut aufgehoben sind! Fragen Sie unsere Spezialisten. Wir empfehlen Ihnen eine Kombination mehrerer Inseln Vanuatus, auf denen Sie den unterschiedlichen Landschaften und Kulturen am besten begegnen können.