Tonga Reisen

Der traumhafte Inselstaat Tonga liegt inmitten des Pazifischen Ozeans. Der frühere Name des beliebten Feriendomizils lautet Freundschaftsinseln. Namensgeber war der berühmte Entdecker James Cook, der von den gastfreundlichen Einwohnern des Archipels begeistert war. Auch die leckere und reichhaltige Küche beeindruckte ihn damals genauso wie heute die zufriedenen Reisenden. Auf den Inseln wird jeder neue Tag als Erstes begrüsst. Tonga liegt genau an der Datumsgrenze, östlich von den Fiji Inseln. Das kristallklare Meer vor der Küste ist die Heimat von bunten Korallenriffen und imposanten Buckelwalen, mit denen Sie in Ihren Ferien gemeinsam durch die Südsee schwimmen können. Der feine Sandstrand lädt zum Entspannen ein und der immergrüne Regenwald weckt die Abenteuerlust. Möchten Sie Ihre Ferien in dem Paradies in der Südsee verbringen, sprechen Sie unsere Tonga Spezialisten an. Sie verraten Ihnen auch gerne, wo Sie romantische Hotels in Tonga für eine unvergessliche Hochzeitsreise finden.