Tauchen in Neukaledonien

Aufregende Meeresbewohner erleben

Sie streifen über die Korallen und schwimmen direkt neben ihnen vorbei: Schwärme von Mantarochen, Barrakudas oder vielen anderen Fischarten. Diese Tiere werden Sie hautnah erleben und auch sehen können. Es gibt zudem die einzigartige Möglichkeit, Nautilus Marcomphalus beim Aufsteigen zu beobachten. In den Sommermonaten kommt es auch nicht selten vor, dass Sie eine Begegnung mit Buckelwalen haben. Diese Tiere kommen zur Aufzucht jährlich nach Neukaledonien. Fragen Sie in der Tauchschule vor Ort nach den verschiedenen Angeboten zu den Tauchgängen. Selbstverständlich können Sie sich für solche Fragen oder für die Reisevorbereitungen sehr gerne an unsere Fachexperten wenden. Wir haben mit Sicherheit ein passendes Angebot für Tauchferien Neukaledonien für Sie zur Hand.