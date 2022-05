Neukaledonien Reiseinformationen

In Neukaledonien ist die Amtssprache Französisch. Diese Sprache spricht und versteht jeder, der auf der Insel wohnt. In den Hotelanlagen ist die Verständigung auf Englisch in den meisten Fällen kein grosses Problem. Ausserhalb dieser Anlagen kann Englisch jedoch zu einem Hindernis werden. Auf der Insel existieren heute noch rund 28 Kanak-Sprachen, was bei den Reisenden immer wieder für Faszination sorgt. Erkundigen Sie sich bei unseren Reiseexperten nach aktuellen Angeboten für die Insel Neukaledonien.