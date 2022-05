Kulturreisen in Neukaledonien

Tiere und Pflanzen, die Sie in diesem Land antreffen werden, haben Sie mit Sicherheit noch niemals zuvor gesehen. Nicht weiter verwunderlich, denn auf Neukaledonien gibt es Tiere und Pflanzen, die sonst nirgends auf der Welt zu finden sind. Als Beispiel wäre hier einmal das blaue Kagu zu nennen, welches auch das Nationaltier ist. Leider ist der flugunfähige Vogel vom Aussterben bedroht. Auf einem weichen Waldboden und in einem dichten Gestrüpp ist dieses Tier zu finden. Die Hänge sind nicht nur die Heimat von diesem einzigartigen Tier, sondern sie gelten auch als die Lebensgrundlage der Kanak – so werden die Einwohner von Neukaledonien genannt. Fragen Sie unsere Reisespezialisten nach aktuellen Angeboten.