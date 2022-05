Neukaledonien Reisen

"Nouvelle-Calédonie" - Exotik pur

Die Inseln Neukaledoniens

Alleine der Name hört sich schon verlockend an, aber auch die Lage von „Nouvelle-Calédonie“, wie Neukaledonien in der Landessprache genannt wird, klingt nach Exotik. Gäste finden wilde Küstenabschnitte, wo sich steile Klippen mit traumhaften Stränden aus feinem Pudersand abwechseln. Dort leben etwa 270'000 Menschen, von denen ungefähr 91'000 in der Hauptstadt Nouméa wohnen. Neukaledonien eignet sich hervorragend für eine Mietwagenrundreise. Die nächstgrösseren Inseln Lifou und Maré laden zum Inselhopping ein.

Der Hauch der Südsee

Politisch weist das Land eine Besonderheit auf: Neukaledonien ist seit 2003 von Frankreich unabhängig. Es darf aber alle vier Jahre entscheiden, ob es als französisches Territorium betrachtet werden möchte oder vollkommen unabhängig werden will. Im Gegensatz zu anderen französischen Übersee-Departments besteht hier ein Sonderstatus, genannt „Collectivité sui generis“. Die ursprünglichen Kanak bilden den grössten Anteil der Bevölkerung. Jedoch sind viele Einwohner auch Franzosen.

Traumhafte Inselwelt

Gäste spüren den Sand unter ihren Füssen und hören die Wellen des Meeres. Auf Ouvéa geniessen Sie dieses Erlebnis sogar auf 25 Kilometern Länge. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre von Ruhe und Gelassenheit, bei der Sie alle Sorgen und die Welt um sich herum vergessen. Bergmassive wie der Mont Dogny oder steile Klippen mit Höhlen und Felsen ergänzen das Bild von traumhaften weissen Sandstränden. Einzigartig ist auch die Natur mit Tieren und Pflanzen, von denen viele Arten nur hier heimisch sind. An allen Ecken blüht und riecht es exotisch, Orchideen schimmern, es piepst, Schildkröten krabbeln oder Vögel fliegen: So etwas finden Sie nur auf Neukaledonien und durch genau diese Vielfalt werden Ihre Neukaledonien Ferien zum Erlebnis!

Siedler und Eroberer

Die ältesten Funde von Ton und Keramik weisen auf die ersten Siedler, die Polynesier, hin, die um etwa 1'500 v. Chr. die ersten Bewohner Neukaledoniens waren. Sie nennen sich Kanak und sind die Ureinwohner des Inselstaates, welche noch heute zahlreich vertreten sind. James Cook entdeckte 1774 die „Île des Pins“ und anschliessend ganz Neukaledonien. Von ihm erhielten die Eilande auch ihren heutigen Namen. Ab 1864 nutzten die Franzosen die Inseln als Strafkolonie. Die straffällig gewordenen Franzosen vermischten sich nach und nach mit den Ureinwohnern und bilden das Rückgrat der heutigen Gesellschaft. Unsere Spezialisten machen Ihnen das Erlebnis Garten Eden möglich und geben Ihnen gerne alle notwendigen Informationen.