Taha'a Reisen

Die zu Französisch-Polynesien zählende Insel Taha'a ist vor allem für ihre üppige Vegetation und ein grandioses Korallenriff bekannt. Ihr Riff teilt sich die Insel mit Raiatea, einem benachbarten Atoll. Seinerzeit war Taha'a eine Art Heldenfriedhof der Polynesier, denn an diesem Ort fanden alle im Kampf gefallenen Stammesangehörigen ihre letzte Ruhe. Heute lebt Taha'a in erster Linie vom Vanille-Anbau, was Sie schon bei Ihrer Ankunft auf der Insel riechen können. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten und Ihnen Ihre ganz persönliche Reise nach Taha'a zusammenstellen.