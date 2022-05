Cook Islands mit Kindern

Ferien mit Kindern – auf den Cook Islands kein Problem

Die Kids Clubs und Kinderprogramme der Hotels auf den Cook Islands sind voll und ganz darauf ausgerichtet, Ihren Kindern eine schöne Zeit zu bereiten. Da die grösste Attraktion der Cook Islands die traumhafte Natur ist, in der es so einiges zu entdecken gibt, werden Ihre Kinder natürlich überwiegend an der frischen Luft betreut und können in einem wunderschönen Umfeld abwechslungsreiche Ferien geniessen. Die Landschaften der Inseln machen es möglich, grossartige Abenteuer zu erleben und in der einzigartigen Umgebung voll faszinierender Vielfalt eine Zeit zu verbringen, die Sie nicht so schnell vergessen werden.