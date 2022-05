Cook Islands Badeferien

Strandferien im Südsee Paradies – Cook Islands

An kaum einem Ort dieser Welt ist das Wasser so klar wie vor den Cook Islands. Dies behaupten jedenfalls Kenner der Materie, die jedoch mit ihrer Einschätzung genau richtig liegen. Wenn Sie sich selbst von der herausragenden Wasserqualität auf den Cook Islands überzeugen möchten, ist ein Ausflug zu dem auf Rarotonga gelegenen Strand Muri Beach sehr empfehlenswert. Denn dieser herrliche Strand bietet alles, was ein Traumstrand haben muss. Auch wenn der Muri Beach sehr beliebt ist, finden Sie an diesem weitläufigen Strand mit seinen kleinen vorgelagerten Inseln immer ein ruhiges Plätzchen.