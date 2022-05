Cook Islands Reisen

Ein Paradies für alle

Cook Island Ferien sind Balsam für Körper und Seele

Wenn Ihnen der Gruss Kia Orana entgegenschallt, wissen Sie, dass Sie auf den Cook Islands angekommen sind und die Welt in Ordnung ist. Denn vor Ihnen liegen unvergessliche Tage in einem Inselparadies, das seinesgleichen sucht. Auch wenn die Cook Islands eng mit Neuseeland verbunden sind und die Bewohner in der Regel Staatsbürger Neuseelands sind, gelten hier dennoch eigene Regeln. Die Hauptinsel der Cook Islands ist Rarotonga, die von beeindruckenden Riffen umgeben ist.

Ein Vergnügen für die ganze Familie

Auf den Cook Islands verbringen aber nicht nur Taucher und Hochzeitspaare eine schöne Zeit, auch Familien sind hier herzlich willkommen. Die Cook Islands mit Kindern zu erkunden, ist aufgrund der herrlichen Strände, die in der Regel sehr seicht sind, kein Problem. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter Palmen, während der alle Familienmitglieder viel Spass haben werden. Die 15 Atolle, aus denen die Cook Islands bestehen, zeichnen sich allesamt durch eine sehr entspannte Atmosphäre aus und bieten Ihnen traumhafte Möglichkeiten zum Baden, Tauchen und Schnorcheln.

Paradiesische Orte erkunden

Die schöne Hauptinsel der Cook Islands ist eine Vulkaninsel, die ähnlich wie die zu Französisch-Polynesien zählende Insel Tahiti entstanden ist. Sie ist durch ihre gute Anbindung an Neuseeland komfortabel über den in Avarua, der Hauptstadt der Region, gelegenen Flughafen zu erreichen. Neben den atemberaubend schönen Stränden, an denen es nie langweilig wird, bieten die Cook Islands auch aufregende Regenwälder, in denen Sie und Ihre Familie viele wunderschöne Pflanzen und seltene Tiere beobachten können. Um die Inselwelt der Cook Islands in ihrer gesamten Schönheit kennenzulernen, bietet sich bei einem Aufenthalt vor Ort das Inselhopping optimal an.

Cook Islands Ferien – ideal für Hochzeitsreisen

Durch viel Ruhe und zahlreiche romantische Orte, an denen Sie und Ihr Partner Ihre Zweisamkeit geniessen können, sind die Cook Islands bei Hochzeitspaaren sehr beliebt. Dies verwundert nicht, da die Cook Islands wirklich viel zu bieten haben. Sehr sehenswert sind zum Beispiel die Kalksteinhöhlen auf Mitiaros, die ein gewaltiges und beeindruckendes Fotomotiv darstellen. Wenn Sie die Cook Islands und deren Bewohner verstehen möchten, sollten Sie aber auch Aitutaki, Atiu und Mangaia besuchen, da diese Orte Ihnen interessante Einblicke in das Leben im Südpazifik gewähren. Wenn Sie schon immer einmal einen Ort bereisen wollten, an dem die Sorgen der sogenannten Zivilisation weit weg zu sein scheinen, ist ein Ausflug auf die Cook Islands genau das Richtige für Sie. Dank ihrer wunderbaren Natur sind die Cook Islands einfach ein Paradies.