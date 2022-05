Auf ins Paradies: Südsee Reisen

Südsee-Highlights

Unberührte Natur und eine einzigartige Tierwelt

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wo auf der Welt die Postkarten-Traumstrände sind, dann haben Sie hier die Antwort: in der Südsee! Goldgelbe, menschenleere Stränden mit einer malerisch im Meer versinkenden Sonne. Regenwälder, die in den schönsten Grüntönen leuchten. Und ein Sternenhimmel, so funkelnd und hell wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das alles erleben Reisende in ihren Südsee Ferien. Wer in Neukaledonien die Ferien verbringt, auf den wartet die grösste Lagune der Welt. Und einzigartige Korallenriffe und Buckelwale können Sie auf Fiji in den Ferien vom Strand aus beobachten!