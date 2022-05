Südsee Reisen

Südsee Reisetipps

Neukaledonien

Das zweitgrösste Korallenriff der Welt – nach Australiens Great Barrier Reef – lädt Taucher und Schnorchler zu aufregenden Momenten unter der Meeresoberfläche ein. Das Neukaledonische Barriereriff liegt um die Hauptinsel Grande Terre herum und ist nur ein Grund von vielen, Ferien auf der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe in der Südsee zu machen. Die dramatische Bergkulisse bildet den Kontrast zu den grün leuchtenden Wäldern und Wiesen und den strahlend weissen Sandstränden. Die beeindruckende Kultur der Inselbewohner hat diesen leichten französischen Einschlag noch immer beibehalten – selbst für Südsee-Kenner ist Neukaledonien ein echter Geheimtipp.

Fiji

Fiji ist das Gesicht der Südsee: Auf der Hauptinsel Viti Levu trifft der Regenwald auf die Savanne und an der Küste gehen Traumstrände in wahre Unterwasserparadiese über. Auf den 332 Inseln findet jeder das perfekte Ferienziel. Ob Tauchen an der Coral Coast, Wandern an der Lavena-Küste oder Relaxen an den herrlichen Stränden der Top-Hotels Ozeaniens – auf Fiji gibt es fast alles.

Tonga

Tonga ist anders, als die anderen Südsee-Inseln. Denn es ist die einzige Monarchie der Region und ist beinahe frei von kolonialen Einflüssen. Die kleinen Inseln erstrahlen in herrlichem Grün und laden zu gemütlichen Ausflügen und Spaziergängen in die bewaldete Natur ein. Doch nicht nur Reisende fühlen sich an diesem abgelegenen Ort pudelwohl. Auch die Buckelwale, die im Spätsommer und im Herbst vor der Küste Tongas ihre Jungen zur Welt bringen, finden hier die nötige Ruhe. Nur wundern Sie sich nicht, dass auf Tonga alles etwas langsamer vonstatten geht – beziehungsweise gemächlicher. Doch wer ist in Südsee-Ferien schon scharf auf Eile?

Vanuatu

Schon einmal von Vanuatu gehört? Möglicherweise ist der winzige Inselstaat mitten im Pazifik gemeint, wenn man vom Paradies spricht. Vanuatu ist touristisch kaum erschlossen und bietet eine atemberaubende Vielfalt an Natur und Kultur. Das kristallklare Wasser und die menschenleeren Strände sind erst der Anfang. Im Inland der 83 vanuatischen Inseln finden Sie beinahe unberührte Regenwälder, aktive Vulkane und wunderschöne Wasserfälle, die zum spontanen Bad einladen.

Niue

Die isolierte Insel Niue ist ein tolles Ziel für Aktivferien in der Südsee. Vergessen Sie auf keinen Fall Ihre Wanderschuhe, Taucherbrille und Schnorchel. Tauchen Sie ab zu den unberührten Riffen vor der Küste und steigen Sie durch Regenwälder hinauf zu zerklüfteten Felsen und geheimnisvollen Höhlen. Die aussergewöhnliche Gastfreundschaft der Inselbewohner von Niue toppt jedoch alles andere! Sie werden diese Lebensfreude noch lange in Erinnerung behalten.

Cook Islands

Jede der 15 Inseln des Archipels der Cook Islands hat seine ganz besondere Anziehungskraft. Auf der Blumeninsel Rarotonga erwarten sie die schönsten Farben der Natur: Lagunen in türkisblau, weiss leuchtende Sandstrände und saftig grüne Palmen. Entdecken Sie diese wundervolle Natur beim Wandern oder beim Entspannen Meer. Etwas mehr Action bietet die etwa eine Flugstunde entfernte Insel Aitutaki mit beeindruckenden Riffen, die nur darauf warten bei einem Tauchgang von Ihnen erkundet zu werden.

Französisch-Polynesien

Eine Traumreise in die Südsee könnte abwechslungsreicher nicht sein, als auf den 120 Inseln Französisch-Polynesiens. Ihre Namen klingen schon exotisch genug: Tahiti, Bora Bora oder Moorea. Die fünf Archipele sind grundverschieden, doch sie alle sind traumhaft schön und gesäumt mit farbenfrohen Pflanzen und Blumen. Und auch unter der Meeresoberfläche kennt die Farbenpracht keine Grenzen.

Samoa

Samoa gleicht der Kulisse einer Verfilmung von Robert Louis Stevensons Roman „Die Schatzinsel“ und sie beherbergt wahrlich einige Schätze. Zwar sind sie nicht aus Gold oder Silber, doch haben sie mindestens eine genau so mächtige Anziehungskraft. Herrlich blaue Lagunen und strahlend weisse Traumstrände bilden den optischen Kontrast zu den üppigen grünen Täler und den finster grauen Vulkanen. Das Schönste an Samoa ist jedoch die kulinarische Vielfalt an natürlichen Früchten! Dazu kommen der leckere fangfrische Fisch und die saftigen Meeresfrüchte – Gourmets und Naturliebhaber werden Samoa gleichermassen lieben.