Uruguay Hotels

Punta del Este ist bekannt für seine komfortablen und luxuriösen Unterkünfte in Uruguay. Viele Stars und Sternchen aus Hollywood gehen hier ein und aus. Ob Gisele Bündchen oder der ehemalige Fussballer Maradona, alle wurden hier schon gesichtet! Die Stars greifen für eine Nacht in den Luxushotels tief in die Tasche. Das müssen Sie natürlich nicht, denn auch für den etwas kleineren Geldbeutel gibt es eine Vielzahl von Hotels und Resorts. Sehr zu empfehlen ist das smarte Boutique-Hotel Serena an der Playa Mansa. Hier können Sie einige unbeschwerte und erholsame Ferientage verbringen. Uruguay hat bereits vor einigen Jahren den Beinamen „Schweiz von Südamerika“ erhalten. Sie können sich also gut vorstellen, dass es Ihnen im Land mit Sicherheit an nichts fehlen wird.