Mietwagenreise "Vulkanstrasse" ab Quito

Cotopaxi Nationalpark - Baños (ca. 160 km) (F)

Nach dem Frühstück fahren Sie weiter in Richtung Baños, am Fusse des Vulkans Tungurahua. Baños ist ein beschaulicher Ort, der wegen seiner heissen Thermalquellen und Outdoor Aktivitäten bekannt ist. Machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung von Baños mit ihren zahlreichen Wasserfällen.