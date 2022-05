Mietwagenreise "Der Norden" (mit Erstklasshotels) ab Quito

Nach der Übernahme des Mietwagens fahren Sie auf der Panamericana nach Otavalo zum berühmten Kunsthandwerksmarkt. Später können Sie am Wasserfall von Peguche eine kleine Wanderung machen. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihr Hotel.

Heute fahren Sie nach Ibarra. Hier beginnt die Zugfahrt mit dem „Tren de la libertad“ durch das Andenhochland bis nach Salinas. Dort machen Sie einen Stopp und besuchen das Gemeindeprojekt. Am Nachmittag kehren Sie mit dem Zug nach Ibarra zurück, wo Sie um 16 Uhr ankommen. Erneute Übernachtung in Otavalo.

Otavalo - Papallacta (ca.150 km) (F)

Unternehmen Sie eine Wanderung am Kratersee Cuicocha. Später können Sie in den Strassen des für seine hochwertigen Lederwaren bekannten Ortes Cotacachi bummeln und gegen Abend in den Thermalquellen von Papallacta entspannen.