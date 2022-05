Mashpi Lodge

Harmonisch in den Dschungel eingebettet, bietet diese elegante Lodge einen gemutlichen Ruckzugsort fur perfekte Erholung auf hohem Niveau.



Die einzigartige Mischung zwischen Hoch- und Tiefland- Regenwald machen diese einigzartige, moderne Lodge zum extravaganten Erlebnis. Vor allem für Vogelliebhaber ist diese Lodge ein absolutes Muss! Sie stehen im Morgengrauen auf und frühstücken auf der Terrasse mit Tukanen und Quetzal-Vögeln, bevor sie auf das Sky Bike steigen und in den Baumkronen nach orangen Buntbärtlingen und purpurfarbenen Tukanen Ausschau halten. Oder Sie machen es sich in der Skyline Gondola bequem und schweben über zwei Kilometer wie auf Wolken durch das Naturreservat. Um den Tag ausklingen zu lassen, entspannen Sie mit einem Frucht- Daiquiri an der Bar der Lodge und beobachten durch die Glasfenster die Abend- Show der Glühwürmchen.