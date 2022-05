Kolumbien Badeferien

Im Einklang mit der Natur

Baden ist in Kolumbien ein vielfältiges Vergnügen, dem Sie an vielen Orten und Stränden des Landes nachgehen können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem erfrischenden Schlammbad am El Totumo Vulkan? Aber auch wenn Sie es vorziehen, einen wunderschönen Strand zu besuchen, um sich ausgiebigen Badefreuden hinzugeben, sind Sie in Kolumbien genau richtig. Atemberaubende Strände von besonderer Güte gibt es unter anderem bei der Stadt Santa Marta und der ebenfalls in der Nähe gelegenen Gemeinde Taganga, an die sich der interessante Tayrona Nationalpark anschliesst. Sehr ansprechend sind auch die Strände auf der Insel San Andrés und im Gebiet von Providencia, die aber beide oft gut besucht sind. Etwas leerer, da abgeschiedener, sind hingegen die Strände in der Umgebung von Palomino und bei dem schönen Ort Capurganá.