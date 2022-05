Island Hopping Galapagos ab Puerto Ayora

Die Hotelauswahl entspricht der Mittelklassvariante. Bei der Erstklassvariante übernachten Sie in entsprechenden Hotels. Ihr Guide erwartet Sie am Flughafen von San Cristóbal. Darauf erfolgt der Transfer nach Puerto Baquerizo zu Ihrer Unterkunft. Nach dem Mittag fahren Sie nach Galapaguera de Cerro Colorado, die grösste Reptilienaufzuchtstation. Nach der Besichtigung geht Ihre Tour weiter nach Puerto Chino zum wunderschönen Sandstrand, wo Sie die Seelöwen beobachten können.

Die heutige Tour führt Sie nach Bahia Rosa Blanca wo Sie beim Schnorcheln viele verschiedene Fische, Rochen, Haie und eventuell Seepferdchen beobachten können. In Bahia Sardina können Sie sich am Strand etwas erholen bevor Sie nach einer kurzen Wanderung Punta Pucana erreichen. Nachmittags fahren Sie zum Cerro Brujo und zum Kicker Rock.

San Cristóbal - Santa Cruz

Mit dem Schnellboot fahren Sie heute nach Santa Cruz. Dort angekommen Check in beim Hotel und darauf Besichtigung des Hochlandes, wo Sie die Riesenschildkröten in ihrem natürlichen Umfeld beobachten können. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Spaziergang an der Tortuga Bay.