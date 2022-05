Ecuadors Höhepunkte ab Quito

Tagesausflug Otavalo (F, M)

Der heutige Ausflug führt Sie auf der Panamericana Norte nach Otavalo. Auf dem Weg passieren Sie die Rosenplantagen von Tabacundo. In Otavalo besuchen Sie den farbenfrohen Indiomarkt am Plaza de Ponchos und können Souvenirs kaufen, welche von den Einheimischen in sorgfältiger Handarbeit hergestellt wurden. Zum Mittagessen besuchen Sie die Gemeinschaft von San Clemente, wo Sie mit den Einheimischen essen werden und deren Alltag und Aktivitäten besser kennenlernen werden. Es handelt sich dabei um eine ganz besondere Begegnung! Am späten Nachmittag kehren Sie nach Quito zurück.