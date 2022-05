Salvador da Bahia Reisen

An der Allerheiligenbucht gelegen, war Salvador da Bahia in der Geschichte Brasiliens die erste Hauptstadt. Ausserdem landeten hier erstmals Seefahrer, die heutige Metropole war Umschlagplatz für Sklaven und bedeutende Hafenstadt. Noch heute zeugen viele Gebäude von der bewegten Vergangenheit der Stadt. Das ist ein Grund, weshalb die Altstadt auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO steht. Besonders sehenswert ist beispielsweise das ehemalige Handelszentrum, der Mercado Modelo. Sehr empfehlenswert ist ausserdem die Fahrt im Elevador Lacerda. Was es damit auf sich hat und vieles mehr erfahren Sie von unseren Spezialisten.