Unvergessliche Recife Reisen

Zu den beliebtesten Urlaubszielen in Brasilien gehört die Hafenstadt Recife. Direkt am Atlantik gelegen, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Menge zu entdecken. Das reicht von einem entspannten Strandtag am Boa Viagem mit Sonnenbad über das Schlendern durch den beliebten Jaqueira Park bis hin zu rasanten Katamaran-Abenteuern vor der Küste. Hier erleben Sie die Stadt genauso aus einem besonderen Blickwinkel wie bei einem Tauchgang im Aquaticos Diving Center. Was Sie in der Stadt im Nordosten Brasiliens noch erleben können, präsentieren Ihnen unsere Recife-Spezialisten gern persönlich.