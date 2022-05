Manaus Ferien werden Sie begeistern. Es handelt sich um die wohl ungewöhnlichste Stadt in Brasilien. Feriengäste, die sich den Urwald ansehen möchten, sollten sich unbedingt auch mit der Stadt Manaus näher beschäftigen, denn diese City sorgt für Begeisterung. Bauliche Wunderwerke finden Sie hier einige: Die Markthalle direkt am Hafen oder das Opernhaus sind nur ein paar Highlights und Attraktionen, die Sie besichtigen können. Trotz der einzigartigen Baudenkmäler ist und bleibt der nahe gelegene Urwald die Hauptattraktion. Sie bevorzugen abenteuerliche Ferien in Brasilien? Fragen Sie unsere fachkundigen und kompetenten Spezialisten nach aktuellen Angeboten und wenden Sie sich sehr gerne auch für weitere Fragen an uns.