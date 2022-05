Porto Seguro Reisen

Davon, dass Porto Seguro einst der Ort war, den die Portugiesen in Brasilien zuerst betraten, ist nicht mehr viel zu merken. Porto Seguro macht heutzutage eher durch seine ansprechende Partyszene auf sich aufmerksam und ist ein Ort, an dem sich vor allem jüngeres Publikum tummelt. Mit der Geschichte der Stadt können Sie aber dennoch in Berührung kommen, zum Beispiel im interessanten „Museum der Entdeckung" in der Altstadt von Porto Seguro. Wenn Sie die herrlichen Strände der Stadt wie Praia de Taperapua entdecken möchten, kontaktieren Sie unsere Spezialisten!