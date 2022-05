Eine beeindruckende Natur, die von dichtem Regenwald und schönen Stränden geprägt wird, machen Itacaré zu einem Traumziel für entspannte Ferien. Das einst sehr verschlafene Fischerdörfchen wurde durch die guten Wassersportmöglichkeiten vor Ort zu dem, was es heute ist. So ist Itacaré zum Beispiel ein Paradies für Surfer, da es dort die längsten Rechts-Wellen Brasiliens gibt. Inzwischen kommen aber nicht nur Wassersportler nach Itacaré, auch Reiche und Prominente zieht es zunehmend in die edlen Resorts im Urwald der Region. Informieren Sie sich bei unseren Spezialisten über Itacaré Reisen.