Fernando de Noronha Reisen

Malerisch, ursprünglich und sehr ruhig, so präsentiert sich die traumhafte Insel Fernando de Noronha. Da die gesamte Region unter Naturschutz steht, können Sie in diesem Teil Brasiliens viele Tiere in ihrem natürlichen Umfeld beobachten. Neben einigen in der Bucht Baia dos Golfinhos lebenden Delfinen sind vor allem Schildkröten hier heimisch. Herrliche Strände und das vorgelagerte Riff, an dem Sie schnorcheln können, laden zu einem entspannten Badeurlaub ein. Zögern Sie nicht und nehmen Sie noch heute Kontakt mit unseren Spezialisten auf, die Sie sehr gerne informieren.