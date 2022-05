Bolivien Hotels

Die Hotellerie in Bolivien ist genauso vielseitig und abwechslungsreich wie das Land selbst. In den Städten Boliviens finden Sie oftmals einladende Hotels in historischen Gebäuden aus der Kolonialzeit. In den ländlichen Gebieten hingegen warten viele individuell gestaltete Lodges auf Sie. Besonders interessant ist beispielsweise ein Hotel aus Salz, welches natürlich in der Nähe des Salzsees von Uyuni liegt. Aber auch auf der Sonneninsel im Titicacasee gibt es herrliche Unterkünfte, die Ihnen Entspannung garantieren. Wenn Sie sich persönlich von der Qualität der Hotels in Bolivien überzeugen möchten, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter.