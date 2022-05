Bolivien historische Städte

In Bolivien schlägt das Herz der Andenregion

Von den vielen interessanten Städten in Bolivien ist Potosi besonders spannend. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Metropole auf einer Höhe von über 4.000 Metern liegt und dadurch die höchstgelegene Stadt der Welt ist. Barocke Kirchen und das wunderschöne Kloster Santa Teresa verleihen der Stadt ein faszinierendes Erscheinungsbild. In der nicht weit entfernten Stadt Santa Cruz und dem zu ihr gehörigen Vorort Vallegrande hingegen können Sie mit dem Mausoleum von Che Guevara einen Ort besuchen, der für ganz Südamerika von grosser Bedeutung ist. Auch wenn seine Gebeine sich auf Kuba befinden, gibt es in Bolivien eine sehr lebendige Erinnerungskultur an diesen Revolutionär, der einst in Bolivien wirkte und dort verstarb.