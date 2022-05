Mitreissende Südamerika Reisen

Die riesige Vielfalt Südamerikas

Südamerika Rundreisen zu kolonialen Schätzen, tiefblauem Meer und quirligen Metropolen

Ein aufregender Kontinent zwischen Karibik und Antarktis erwartet Sie. Lassen Sie sich gefangen nehmen von donnernden Wasserfällen, brodelnden Metropolen, geheimnisvollen Wüsten und schier undurchdringlichen Regenwäldern. Erben aus der Kolonialzeit und aus der Hochkultur der Inkas werden Sie sprachlos machen. Dazu hält die Natur eine Fülle an seltenen Pflanzen bereit und eine mannigfaltige Tierwelt. Bezaubernde Kolonialstädte und Kaffeeplantagen besuchen Sie, wenn Sie nach Kolumbien reisen.

Zu den Schätzen der Inka

Bei Peru Reisen denkt jeder sofort an unwegsame Berggipfel, indigene Menschen in farbenfroher Kleidung und vor allem an die gewaltige Kulisse des Machu Picchu. Die Inkas haben ein ausgedehntes, gut erhaltenes Wegenetz quer durch das Hochgebirge angelegt. Naturfreunde sollten sich zu Fuss auf den Weg in die atemberaubende Bergwelt aufmachen, Trekking-Touren in den Anden unternehmen und über 3'800 Metern Höhe auf dem Altiplano den magischen Titicacasee besuchen. Andere Wege führen zum Dschungel am Amazonas. Spüren Sie die Gewalt, die von diesem dichten Regenwald ausgeht.

Faszination Galapagos

Auf den Spuren des Wissenschaftlers Charles Darwin bekommen Galapagos Reisen ihren eigenen Reiz. Naturliebhaber werden Ecuador Reisen mit Sicherheit mit einem Besuch der Galapagos Inseln verbinden und den Wurzeln unseres Daseins nachspüren, indem sie tiefe Eindrücke von den Inseln und der Tierwelt mit nach Hause nehmen.

Argentinien transportiert viele Bilder

Tango in Buenos Aires, Gauchos in den einsamen Weiten der Pampa und weltbekannte Fussball-Stars. Nehmen Sie sich etwas Zeit, in den Strassen und den stimmungsvollen Tanzbars die Seele Argentiniens zu spüren. Argentinien Reisen erschöpfen sich aber nicht mit dem Erleben der Hauptstadt. Die unendliche Weite und die unterschiedlichen Landschaftsformen zeigen ein breit gefächertes Bild dieses südamerikanischen Landes. Erfahren Sie mehr über das Leben der Gauchos in der Pampa auf einer stilvollen Hacienda. Schwelgen Sie in den atemberaubenden Welten von heissen Trockensavannen des Gran Chaco, den eisigen Gletscherfeldern im subarktischen Feuerland oder spüren Sie die faszinierenden Weiten und klimatisch rauen Grasländer, indem Sie nach Patagonien reisen. Wenn Sie in das kleine Nachbarland Uruguay reisen, finden Sie die drei grossen Ströme Südamerikas, die in den Ozean münden.

Brasilien – ein Land voller Gegensätze

Bei jeder Südamerika Rundreise nehmen Brasilien Reisen einen Platz ganz oben auf der Wunschliste ein. Die zahlreichen Traumstrände entlang der Atlantikküste sind nicht nur Sinnbild für unvergleichliche Badeferien, sondern stehen auch bei Honeymoonern hoch im Kurs. Eine Rundreise durch Brasilien berührt die schönsten und markantesten Punkte in diesem Teil Südamerikas. Pantanal Reisen bringen Sie zu einer faszinierenden Tierwelt mit Jaguaren, Tapiren, Ameisenbären und Brüllaffen. Sehen Sie selbst die grünen Hügel des Hinterlandes und die unbeschreibliche Wasserwelt des Amazonas.

Unbeschreibliche Erlebnisse und die Möglichkeit, den Kontinent aktiv zu erleben

Amazonas Reisen führen Sie durch mehrere Grenzregionen. Der undurchdringliche Regenwald des Amazonas ist nicht allein auf Brasilien begrenzt. Erfahren Sie auch mehr über den Regenwald auf Ihren Guyana Reisen. Südamerika ist mit allen seinen Regionen der ideale Kontinent für Menschen, die sich ihr Gespür für die Gesetze der Natur bewahrt haben und offen sind für die vielen schönen Dinge rechts und links des Weges. Wen begeistern nicht die anmutigen Flamingos an den Lagunen des Altiplanos in Bolivien oder einer der schönsten Berge, der Lanin. Gipfeltouren in den Anden oder Wanderungen in Feuerland zählen zu den unwiederbringlichen Erlebnissen einer Reise durch Südamerika. In Chile Ferien zu machen, bringt Sie zu den Wüsten der Atacama und gleichermassen in die eisbedeckte Gletscherwelt der Anden.

Bolivien – ein einzigartiges Naturerlebnis

Wer nach Bolivien reisen möchte, wird schnell auf gegensätzliche Meinungen stossen. Die einen bevorzugen die Naturschönheiten des Salzsees Salar de Uyuni. Die anderen begeistern sich für historische Städte, wie beispielsweise La Paz mit der wunderschöne Iglesia de San Francisco und dem Hexenmarkt oder für die prachtvollen kolonialen Bauwerken von Sucre. Unternehmen Sie eine "Sonderzugreise" durch die Anden mit der Dampflock des "Tren Crucero" von Quito nach Guayaquil. Auf Ihren Reisen nach Bolivien und wenn Sie nach Paraguay reisen, besuchen Sie die beiden einzigen Länder Südamerikas, die nicht am Meer liegen.

Das andere Südamerika

Im Norden grenzt Südamerika an die tropische Welt der Karibik. Los Roques ist ein maritimer Nationalpark in Venezuela, der die Meeresfauna an den gigantischen Korallen zeigt, in dem Sie aber auch Tauchen, Schnorcheln und Kitesurfen können.