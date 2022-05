Schweden Reisetipps

Landeswährung in Schweden ist die Schwedische Krone, die in der Abkürzung SEK genannt wird. 1 SEK sind 100 Öre. Aktuelle Wechselkurse sind von tagesaktuellen Schwankungen und vielen anderen Faktoren abhängig. Wer plant, in den nächsten Sommerferien nach Schweden zu reisen, tut gut daran, rechtzeitig den Währungskurs zu beobachten und bei einem interessanten Kurs zu wechseln. Wir empfehlen einen Währungsrechner für das Smartphone, so haben Sie immer die tatsächlichen Preise im Blick und erleben keine unangenehmen Überraschungen.

Zahlungen werden in der Regel bar durchgeführt und es ist wichtig, entsprechend vorbereitet zu sein. In vielen grösseren Geschäften werden aber selbstverständlich die bekannten Kreditkarten Visa, MasterCard und beispielsweise Maestro akzeptiert. Geldautomaten sind häufig und vor allem in den grossen Städten in einer hohen Dichte vorhanden.