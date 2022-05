Norwegen im Winter – Reisetipps

In Norwegen können Sie Zahlungen in der Landeswährung Norwegische Kronen oder NOK vornehmen. Eine Krone entspricht 100 Öre. Um den genauen Preis und den aktuellen Wechselkurs rechtzeitig zu erfahren, wird empfohlen, einen Währungsrechner zu nutzen. Sie finden die Rechner als mobile Anwendung oder auch online.

Sie können fast überall mit Kreditkarte bezahlen, dies führt jedoch oft zu Problemen an Tankstellen. Sie sollten dort besser bar bezahlen. In den meisten Städten finden Sie Bankautomaten, um Geld abzuheben, auch in grösseren Hotels und an Tankstellen.