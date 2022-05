Lofoten und Vesterålen Reisen

Motive wie aus Bilderbuch

Natürlich ist eine Lofoten Rundreise während der Sommermonate schon alleine der langen Tage und der Mitternachtssonne wegen ein spezielles Erlebnis. Aber wer sich im Winter in den hohen Norden Norwegens aufmacht, erlebt einen Winter, der den Namen auch verdient: tiefverschneite Landschaften warten auf Sie. Die Mystik Nordnorwegens ist während der kälteren Jahreszeit allgegenwärtig. Nebel, Wolken und Schneefall wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab. Karge Küstenabschnitte, malerische Schären und Fjorde und schroffe Bergwelten wechseln sich ab. Und zwischendrin treffen Sie immer wieder auf kleine, urige Dörfer, deren Einwohner hauptsächlich vom Fischfang leben. Wählen Sie aus unserem breiten Angebot die für Sie passenden Hotels aus. In Kabelvåg das gemütlich ausgestattete Mittelklassehotel Nyvågar Rorbuer. Auch die norwegische Reederei Hurtigruten steuert die Inselgruppe der Lofoten auf ihren Reisen der Küste entlang an. Die gemächliche Art, Norwegen vom Wasser aus zu erkunden, ist besonders attraktiv, wenn Sie zum Beispiel nach einer längeren Reise mit einem Mietauto einmal anderen das Fahren überlassen möchten. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre massgeschneiderte Norwegen Rundreise zusammen. Kontaktieren Sie uns noch heute für einen Beratungstermin.