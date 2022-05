Die norwegische Kleinstadt Alta zählt zu den drei am weitesten nördlich gelegenen Städten weltweit. Schon alleine deswegen sollten Sie dorthin fahren – aber nicht nur deswegen, denn die bekannte Nordlicht Kathedrale ist ebenfalls spektakulär. Die 47 Meter hohe Kirche ist mit Titanplatten verkleidet, damit die Fassade in den dunklen Wintermonaten das Nordlicht optimal reflektiert. Während Ihren Alta Winterferien können Sie auch mit Schlittenhunden losziehen. Wählen Sie aus dem vielseitigen Angebot an Touren durch die tiefverschneiten Winterlandschaften im Umland von Alta. Auch Spazierfahrten mit Rentierschlitten durch winterliche Wälder sind möglich. Diese beschauliche Ausflugsart lässt Sie die Ruhe der einmaligen Winterlandschaften erleben, wie es anderswo kaum möglich ist. Unsere Norwegen Spezialisten beraten Sie gerne zum Angebot in Alta.