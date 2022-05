Spitzbergen Reisen

Auf Spitzbergen Rundreisen die wilde Natur entdecken

Um Spitzbergen und all seine Facetten zu erleben, eignen sich Rundreisen besonders. Lokale Reiseleiter führen Sie in die wilde Natur, die so manche Überraschung bereithält. Unberechenbares Wetter, eine bescheidene Infrastruktur und der Mangel an Strassen und Wegen machen individuelles Reisen in Spitzbergen praktisch unmöglich. Wenn Sie sich aber einer geführten Rundreise anschliessen, haben Sie Gewähr, dass Ihnen ein intensives Naturerlebnis bevorsteht. Reiserouten beinhalten auch Besuche einer russischen Grubensiedlung oder den Abstecher zur norwegischen Forschungsstation Ny-Alesund. Die Unterkünfte auf Spitzbergen sind einfach, aber sympathisch klein und behaglich. Wussten Sie, dass man in Spitzbergen in den Häusern keine Strassenschuhe trägt, sondern sich in Strümpfen und Socken bewegt? Diese und andere Reisetipps teilen unsere Spezialisten gerne mit Ihnen – Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.