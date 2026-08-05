Royal Scotsman ab Edinburgh

Machen Sie es sich an Bord des Zuges gemütlich, während er durch das ehemalige Königreich Fife in Richtung Norden rollt und Sie langsam in die dramatischen Landschaften der Highlands eintauchen. Am Abend geniessen Sie ein gemeinsames Abendessen und Unterhaltung im Aussichtswagen. Nachts Halt im Dorf Boat of Garten. (A)

Rothiemurchus Estate und Culloden Battlefield

Geniessen Sie Ihr Frühstück im Restaurant-Wagen mit majestätischer Aussicht. Nach einer kurzen Busfahrt zum Rothiemurchus Estate im Herzen des Cairngorms-Nationalparks haben Sie dort die Möglichkeit, sich im Tontaubenschießen oder Angeln zu versuchen oder eine Tour über das Anwesen zu unternehmen. Zum Mittagessen finden Sie sich wieder im Zug ein, bevor die Reise mit einer privaten Tour zum Schauplatz der Schlacht von Culloden fortgesetzt wird.

Am Abend besichtigen Sie die Strathisla-Destillerie, eine der ältesten in Schottland. Zum Abschluss des Tages lassen Sie spektakuläre Panoramen an sich vorüberziehen, während Ihnen ein Gala- Dinner auf dem Weg durch Aberdeenshire und Angus nach Dundee serviert wird. Ein festliches Finale Ihres schottischen Abenteuers! Übernachtungsort: An Bord des Royal Scotsman. (F, M, A)